Хлорка в плавательных бассейнах повышает риск возникновения рака
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Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что тригалометаны, которые являются побочным продуктом хлорированной воды, способны повышать риск возникновения рака мочевого пузыря. Вещество способно проникать в организм через кожу. Таким образом, пловцы находятся в особой группе риска, пояснили специалисты.
Рак мочевого пузыря развивается в слизистой оболочке или в стенке органа. Появление крови в моче - один из главных его признаков, предупреждают исследователи.
Listis
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