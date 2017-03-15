Хлорка в плавательных бассейнах повышает риск возникновения рака

С целью дезинфекции общественных и домашних бассейнов во всем мире используют хлор. Испанские эпидемиологи изучили влияние канцерогенов хлорированной воды на здоровье человека.Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что тригалометаны, которые являются побочным продуктом хлорированной воды, способны повышать риск возникновения рака мочевого пузыря. Вещество способно проникать в организм через кожу. Таким образом, пловцы находятся в особой группе риска, пояснили специалисты.Рак мочевого пузыря развивается в слизистой оболочке или в стенке органа. Появление крови в моче - один из главных его признаков, предупреждают исследователи.