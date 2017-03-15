Чай повышает интеллектуальные способности

Регулярное употребление чая может улучшить мыслительные способности здорового человека, считают голландские и британские исследователи, изучившие влияние напитка на человеческий мозг.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 44 добровольцев в возрасте до 40 лет. Всех испытуемых разделили на две группы. Первой давали 50 мг кофеина и ту же дозу кофеина в сочетании с содержащейся в чае аминокислотой L-тианином (100 мг), другая группа получала плацебо. Затем все добровольцы прошли тесты, в которых нужно было распознавать слова, быстро обрабатывать визуальную информацию и оперативно переключать внимание.Оказалось, что те, кто пили чай, содержащий одновременно L-тианин и кофеин, показывали лучшие результаты, чем те, кто ограничивался только кофеином или пил плацебо. При этом, чай не только улучшал мыслительные способности участников, но и повышал их бдительность, одновременно снижая усталость, дополнили специалисты.Эксперты считают, что не зря чай давно признан полезным напитком. Они полагают, что в перспективе смогут обнаружить более широкий спектр положительного воздействия на организм данного напитка. Исследование было опубликовано в журнале Nutritional Neuroscience.