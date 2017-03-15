Половина мужчин в мире заражена папилломавирусом

Около половины взрослых мужчин в мире заражены вирусом папилломы человека (ВПЧ). Как сообщает WebMD, эти данные были получены в ходе международного исследования, которое финансировалось американским Национальным институтом рака (National Cancer Institute).В исследовании приняли участие более 1100 мужчин из США, Бразилии и Мексики в возрасте 18-70 лет. За каждым участником врачи наблюдали в среднем более двух лет. Раз в полгода мужчины сдавали анализы на папилломавирусную инфекцию.Наличие инфекции было выявлено у 50 процентов добровольцев. Риск заражения ВПЧ у мужчин, которые имели более 50 партнерш, в 2,4 раза превысил аналогичный показатель среди участников, занимавшихся сексом с одной женщиной. Кроме того, добровольцы, практиковавшие анальный секс с тремя и более мужчинами, в 2,6 раза больше рисковали заразиться онкогенными типами папилломавируса, чем те, у кого не было гомосексуальных связей в недавнем прошлом.Онкогенные штаммы ВПЧ являются причиной 70 процентов случаев рака шейки матки, а также около 60 процентов случаев рака рта и глотки. У большинства зараженных папилломавирусная инфекция со временем проходит сама. Исследователи выяснили, что наиболее длительно ВПЧ сохраняется в организме мужчин, относящихся к возрастной группе от 18 до 30 лет.