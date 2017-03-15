Американские ученые разработали вакцину от заболеваний желудка
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В ходе ряда экспериментов американские ученые из Университета Род-Айленда совместно с коллегами из Университета Брауна разработали новую вакцину, способную обезвредить хеликобактерии, вызывающие болезни желудка. Для этого были использованы части ангитена, распознаваемые иммунной системой.
Специалисты пояснили, что особенность данной вакцины в том, что вводить ее предполагается через нос, что значительно облегчит процесс вакцинации.
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