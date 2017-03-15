Американские ученые разработали вакцину от заболеваний желудка

Как известно, Helicobacter Pylori провоцирует возникновение таких заболеваний, как гастрит, язва желудка и рак. Медики постоянно работают над созданием лекарств и вакцины, которые в будущем помогут при лечении гастрита и других болезней желудка.В ходе ряда экспериментов американские ученые из Университета Род-Айленда совместно с коллегами из Университета Брауна разработали новую вакцину, способную обезвредить хеликобактерии, вызывающие болезни желудка. Для этого были использованы части ангитена, распознаваемые иммунной системой.Специалисты пояснили, что особенность данной вакцины в том, что вводить ее предполагается через нос, что значительно облегчит процесс вакцинации.