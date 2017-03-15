Стволовые клетки помогают восстановить форму женщинам после рака груди

Британские ученые подтвердили, что взрослые стволовые клетки могут помочь восстановить ткань молочной железы после операций по удалению опухолей. При этом в отличие от ранее известных методов восстановления груди, стволовые клетки помогают нарастить собственную ткань и не оставляют рубцов.Ирен МакКензи – пациентка, которая на ранней стадии рака молочной железы перенесла операцию по удалению части груди. Операция позволила ей излечиться от рака, но привела к тому, что женщина не ощущала свою жизнь полноценной после изменений во внешности. Вернуть прежнюю форму груди Ирен помогли специалисты в Учебном королевском госпитале Глазго (Великобритания), которые предложили методику восстановления груди при помощи экстракции стволовых клеток из собственной жировой ткани пациентки.Для получения материала для трансплантации специалисты провели изъятие собственной жировой ткани пациентки, из которой затем и выделили взрослые стволовые клетки (подобные клетки также содержатся и в пуповинной крови). Полученный материал был введен пациентке в образовавшееся от операции углубление. Уже через три месяца после такого лечения состояние ткани груди значительно улучшилось и она практически восстановила свою былую форму.Ранее ткань груди пытались восстанавливать с помощью жировой ткани пациенток, однако стволовые клетки из неё не концентрировались, что приводило к снижению эффективности такого метода лечения. Наличие же стволовых клеток не только увеличивает возможность восстановить форму и, что не было доступно ранее - консистенцию груди, но и позволяет частично восстановить обеспечение кровью молочной железы. Такое лечение не оставляет рубцов и является совершенно безопасным.Врачи из учебного госпиталя Глазго уже успели провести 11 подобных операций, все пациентки остались очень довольны эффективностью процедуры.«Как известно, стволовые клетки являются материалом для лечения онкологических заболеваний. Трансплантация стволовых клеток – это «золотой стандарт» для лечения подобных патологий в любой стране. Ученые же из английского центра показали, что стволовые клетки смогут также стать и материалом для помощи пациентам в восстановлении после перенесенных онкологических заболеваний, при наличии собственных столовых клеток, пригодных для трансплантации. Сохранить собственные стволовые клетки в качестве страховки на случай заболевания возможно при рождении ребенка. Для этого достаточно собрать пуповинную кровь новорожденного и передать их на хранение в персональный банк пуповинной крови», - пояснил Генеральный директор Семейного банка пуповинной крови «Гемафонд».