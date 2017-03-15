Ученые нашли реальный способ ослабить рак

Ученые из США обнаружили новый биологический механизм, способный в значительной степени снижать естественную защиту раковых клеток от негативного внешнего воздействия.Согласно исследованию, проведенному группой медиков из университета Виржинии, соединение, известное как Bax Inhibitor-1 защищает клетки раковых опухолей от воздействия лечения, а также способствует их росту посредством аутофагии. Это сложный процесс, который происходит в стрессовых условиях и направлен на то, чтобы уничтожать здоровые клетки тканей для извлечения питательных веществ, необходимых для поддержания жизнеспособности раковых клеток.“Раковые клетки удивительно адаптивны, и защищаются посредством множества различных механизмов, которые обеспечивают его защиту как от уже существующих лекарственных средств и методик терапии, так и потенциально от тех, которые могут быть созданы в будущем. Однако, если мы обеспечим среду, в которой опухоль будет чувствовать себя менее уютно, если мы сможем убрать нескольких ее помощников, то наступит эффект голодания – часть раковых клеток в результате апоптоза будет вынуждена погибать самостоятельно, чтобы сама опухоль дольше продержалась. Это затормозит ее распространение, существенно затруднит метастазирование и ослабит опухоль, в результате чего любая методика лечения будет приносить значительно больший эффект, чем сейчас” – отмечает доктор Джон Рид (John C. Reed) – один из авторов исследования.Выводы исследователей были подтверждены в лабораторных тестах, в рамках которых произошло подавление Bax Inhibitor-1 у мышей, больных раком легких. Это привело к снижению объемов потребления кислорода и аденозинтрифосфата раковыми клетками. Последнее соединение часто называют “молекулярной денежной единицей” в связи с той ролью, которую она играет в процессах транспортировки химической энергии, необходимой для нормального обмена веществ. Подавление Bax Inhibitor-1, как это уже было научно доказано несколькими месяцами ранее, наиболее эффективно может происходить посредством увеличения доли кальция в эндоплазматической сети. Как отмечают сами исследователи, важным преимуществом их открытия является то, что оно направлено не на перспективу, а может практически использоваться уже сейчас.