8 натуральных ноотропов, эффективность которых научно доказана

Многие утверждают, что ноотропные средства, то есть вещества, стимулирующие умственную деятельность, — фармакологические пустышки, а их предполагаемая эффективность ничем не подкреплена. Однако существует множество натуральных ноотропов, положительное воздействие которых доказано научными исследованиями, говорят эксперты.1. КофеинКофе и чай — самые популярные ноотропы. В то же время о вреде и пользе кофеина можно найти множество самых противоречивых данных.Ноотропный эффектСомнению не подлежит один факт: кофеин оказывает стимулирующее воздействие на психику.Эффект от кофеина появляется через несколько минут после приёма и сохраняется от 20 минут до нескольких часов. Человек чувствует прилив бодрости, повышается умственная работоспособность, возрастает концентрация. Это доказанные эффекты, и если кто-то утверждает, что ничего после одной чашки напитка не почувствовал, то ему следует увеличить дозировку. Особенно это касается чая, в котором содержание кофеина значительно меньше, чем в кофе.После окончания действия кофеина наступает «похмелье»: энергетический всплеск компенсируется упадком сил. Употреблять кофе приходится на свой страх и риск. Чего больше — вреда или пользы — приносит регулярное употребление кофеина, никто не может сказать наверняка. Вернее, может, но найдётся и тот, кто выскажется с полной уверенностью в защиту противоположной точки зрения.Так или иначе, прямое и быстрое вмешательство в функционирование гормональной системы — это принцип действия большинства наркотиков.Регулярное употребление кофе даже развивает в организме толерантность к амфетамину, одному из самых тяжёлых наркотических веществ, что было доказано в одном исследовании.2. ГлицинГлицин хорошо известен как самый безопасный и распространённый ноотроп. Это простая аминокислота, которую мы получаем из пищи, и медицинские исследования подтверждают эффективность вещества.Ноотропный эффектНаучно доказано, что глицин, попадая в мозг, провоцирует выплеск ГАМК — тормозного нейромедиатора. Тем самым глицин оказывает замедляющее воздействие на центральную нервную систему. Многие не ощущают мгновенного эффекта ввиду малых аптечных дозировок. Однако если вы за раз примете не одну таблетку, а сразу десяток, то через полчаса ощутите расслабленность, заторможенность движений и желание спать. Бояться проделать эксперимент в целях удовлетворения любопытства не стоит: глицин абсолютно безопасен даже в больших дозировках.Глицин также активизирует деятельность NMDA-рецепторов, которые отвечают за память. Таким образом, кроме седативного эффекта, глицин оказывает положительный влияние на умственные способности. Особенно в долгосрочной перспективе.3. ТауринТаурин хорошо известен всем любителям энергетических напитков. Но добыть его можно не только из газировки: вещество содержится во всех живых организмах.Ноотропный эффектТаурин воздействует на ЦНС тормозящим образом, поэтому, если вы чувствуете прилив сил от выпитого энергетика, то повинен в этом содержащийся в нём кофеин. Положительное воздействие таурина заключается в его способности активизировать развитие клеток в гиппокампе, который во многом определяет наши когнитивные способности, в особенности память. По крайней мере, мыши от таурина умнеют.4. Готу колаГоту кола, или центелла азиатская, — растение, распространённое в тропических странах. В нём содержатся вещества, стимулирующие выброс ацетилхолина, регулирующего скорость передачи сигналов в синаптических узлах. Растение это в нашем климатическом поясе встретить тяжеловато, но добыть экстракт центеллы азиатской можно в аптеках.Ноотропный эффектНа Востоке считается, что длительное употребление центеллы азиатской улучшает память и умственные способности. Этому есть научное обоснование. Сразу после приёма вы можете ощутить расслабляющий, седативный эффект.5. Гинкго двулопастныйОдно из самых живучих растений в мире: оно устойчиво к болезням и паразитам, легко переносит холод и неплохо себя чувствует в бедных почвах. Прорастает гинкго в Китае.Ноотропный эффектНоотропное воздействие рекомендуемых доз гинкго по большей части нормализующее. То есть, если у человека до приёма были проблемы с концентрацией, настроением, работоспособностью, то эффект будет ощутим. Гинкго используется для предотвращения развития слабоумия и при лечении других заболеваний мозга. Положительное воздействие на концентрацию и долгосрочную память доказано.6. РодиолаЕщё одно восточное растение. Родиола имеет множество полезных свойств: она и давление приводит в норму, и сердце подлечивает, и аппетит улучшает. Обладает она и стимулирующим ЦНС эффектом.Ноотропный эффектУчёные пришли к выводу, что родиола увеличивает выносливость организма в целом, а также положительно сказывается на умственных способностях. Эффект будет заметен, если в момент принятия родиолы вы чувствуете усталость.Также родиола воздействует на выработку серотонина. В случае его нехватки растение восстанавливает количество гормона до нормальных значений, но не стимулирует его избыточное производство.7. L-тианинЕщё одно ноотропное вещество, которое содержится в зелёном чае, помимо кофеина. Причина, по которой мы не ощущаем ярко выраженного эффекта после распития одной чашечки, — малая дозировка. Концентрированный L-тианин можно купить в аптеке.Ноотропный эффектСостояние человека, принявшего достаточную дозу L-тианина, напоминает состояние при медитации: он ощущает спокойствие и умиротворение, но при этом внимание не ослабевает.L-тианин значительно повышает альфа-активность в мозге: это значит, что человек становится более стрессоустойчивым и спокойным. При этом седативный эффект не наблюдается. Кроме того, L-тианин отлично работает в связке с кофеином, сглаживая его негативные эффекты.8. ЛевзеяЛевзея — ответ всем, кто к ноотропам относится скептически. Если вы хотите быстро ощутить заметное ноотропное воздействие, то левзея — то, что вам нужно. Настойку растения можно приобрести в аптеке, оно совершенно безвредно, а эффект вы почувствуете сразу же.Ноотропный эффектЛевзея часто используется спортсменами по причине её тонизирующего эффекта. Она оказывает возбуждающее действие на ЦНС, усталость действительно снимает как рукой. Исследования, проведённые на крысах, показали, что приём левзеи положительно сказывается на интеллектуальных способностях.