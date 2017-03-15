В популярных сегодня дезинфицирующих средствах для рук кроется большая опасность для здоровья

В последнее время стало популярным иметь при себе крошечную бутылку дезинфицирующего средства для рук. Но кроме спирта оно содержит и вредные для нашего здоровья вещества. Поэтому частое их использование несет за собой негативные последствия.Триклозан является одним из самых опасных ингредиентов, содержащихся в дезинфицирующих средствах для рук. Его часто добавляют в мыло, моющие средства для мытья посуды, гели для бритья, зубные пасты и т. д.Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как гормональный дисбаланс и рак. Центры США по контролю и профилактике заболеваний обнаружили следы триклозана в моче при постоянном использовании дезинфицирующих средств. Существует натуральная альтернатива дезинфицирующим средствам!Эфирные масла являются супер эффективными для борьбы с микробами и грибками. Эфирное масло корицы — одно из самых эффективных масел. Это натуральный антимикробный и антибактериальный продукт. Исследования показали, что, добавляя 10 капель эфирного масла корицы к литру воды, вы можете получить значительный антибактериальный эффект.Эфирное масло чайного дерева также является вариантом антисептика, оно более универсально: уничтожает бактерии, грибки и вирусы.Предлагаем вам рецепт самодельного дезинфицирующего средства для рук:? стакана воды10 капель масла чайного дерева10 капель эфирного масла лаванды8 капель эфирного масла корицы.Все, что вам нужно сделать, это смешать ингредиенты в бутылке с распылителем.Обязательно встряхивайте содержимое бутылочки перед каждым применением.