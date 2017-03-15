В популярных сегодня дезинфицирующих средствах для рук кроется большая опасность для здоровья
http://www.neboley.com.ua - Добавил milestogo в категорию Другие
Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как гормональный дисбаланс и рак. Центры США по контролю и профилактике заболеваний обнаружили следы триклозана в моче при постоянном использовании дезинфицирующих средств. Существует натуральная альтернатива дезинфицирующим средствам!
Эфирные масла являются супер эффективными для борьбы с микробами и грибками. Эфирное масло корицы — одно из самых эффективных масел. Это натуральный антимикробный и антибактериальный продукт. Исследования показали, что, добавляя 10 капель эфирного масла корицы к литру воды, вы можете получить значительный антибактериальный эффект.
Эфирное масло чайного дерева также является вариантом антисептика, оно более универсально: уничтожает бактерии, грибки и вирусы.
Предлагаем вам рецепт самодельного дезинфицирующего средства для рук:
? стакана воды
10 капель масла чайного дерева
10 капель эфирного масла лаванды
8 капель эфирного масла корицы.
Все, что вам нужно сделать, это смешать ингредиенты в бутылке с распылителем.
Обязательно встряхивайте содержимое бутылочки перед каждым применением.
СМИ2
Listis
Gnezdo
LentaInform
Добавить комментарий