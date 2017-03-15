Боль - это не всегда проблема с физикой. Иногда дело в психике
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Зачастую пациент объясняет возникновение болей каким-либо событием, часто пытаются найти внешнюю причину их появления. Чувство подавленности, безнадежности, пониженное настроение они стараются объяснить длительными, многочисленными обследованиями и безуспешным лечением у различных специалистов. И обычно никто не подозревает наличие психического заболевания - маскированной депрессии.
А между тем упорство и своеобразие жалоб, особенности течения заболевания, отсутствие ряда характерных для клинической картины конкретного соматического заболевания симптомов и безуспешность лечения, показанного в таких случаях, служат мотивами для направления таких больных к психотерапевту или к психиатру".
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