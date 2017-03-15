Боль - это не всегда проблема с физикой. Иногда дело в психике

"Действительно, некоторые люди жалуются на "мигрирующие боли", когда нет конкретного источника. Боли ощущаются по всему телу, периодически усиливаясь. Появление болей такого характера происходит чаще всего внезапно. Как правило, больному сложно определить точную локацию болевых ощущений, анальгетики в таких случаях не действуют.Зачастую пациент объясняет возникновение болей каким-либо событием, часто пытаются найти внешнюю причину их появления. Чувство подавленности, безнадежности, пониженное настроение они стараются объяснить длительными, многочисленными обследованиями и безуспешным лечением у различных специалистов. И обычно никто не подозревает наличие психического заболевания - маскированной депрессии.А между тем упорство и своеобразие жалоб, особенности течения заболевания, отсутствие ряда характерных для клинической картины конкретного соматического заболевания симптомов и безуспешность лечения, показанного в таких случаях, служат мотивами для направления таких больных к психотерапевту или к психиатру".