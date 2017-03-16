Универсальное и дешевое лекарство против рака нашли в лице витамина С

Витамин С считается неплохим средством профилактики простудных заболеваний. Но, оказывается, этот витамин также может быть эффективным, дешевым и безопасным средством против рака любой локализации и стадии развития. В отличие от стандартных противораковых препаратов, вызывающих неприятные побочные эффекты (подрыв иммунной системы, расстройства пищеварения, аллергические реакции, кровотечения, летальный исход), витамин С безопасен.Эксперты исследовали процесс гликолиза (распада молекулы глюкозы с выделением энергии) в раковых клетках в присутствии витамина. Было установлено: витамин С способен подавлять превращение глюкозы в аденозинтрифосфат (АТФ) в митохондриях раковых клеток. По сути, это лишало рак энергетической подпитки, рост останавливался и даже обращался вспять.Кстати, впервые опробовать витамин С против рака решил Лайнус Полинг (получил Нобелевскую премию за свое открытие). Для борьбы с раком он вводил огромные дозы препарата внутривенно (10000 миллиграммов в сутки, хотя ежедневная норма не превышает 100 единиц).