Универсальное и дешевое лекарство против рака нашли в лице витамина С
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Фармакология
Эксперты исследовали процесс гликолиза (распада молекулы глюкозы с выделением энергии) в раковых клетках в присутствии витамина. Было установлено: витамин С способен подавлять превращение глюкозы в аденозинтрифосфат (АТФ) в митохондриях раковых клеток. По сути, это лишало рак энергетической подпитки, рост останавливался и даже обращался вспять.
Кстати, впервые опробовать витамин С против рака решил Лайнус Полинг (получил Нобелевскую премию за свое открытие). Для борьбы с раком он вводил огромные дозы препарата внутривенно (10000 миллиграммов в сутки, хотя ежедневная норма не превышает 100 единиц).
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