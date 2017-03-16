Езда за рулем негативно влияет на сексуальное здоровье

Просиживание многими часами за рулем автомобиля может стать причиной большого количества проблем с сексуальной функцией у мужчин. Главные опасности – неправильная поза и подогрев сиденья, утверждают британские специалисты.В ходе исследования ученые выяснили, что частое использование подогрева сиденья приводит к застою крови в предстательной железе и половых органах мужчины. Это может привести к хроническому простатиту и даже аденоме. Страдают от подогрева и сперматозоиды – они становятся слабыми, их жизнеспособность и скорость снижаются.Опасность поджидает здоровье водителя и при выходе из машины из-за разницы температур – повышается риск воспалительных заболеваний. Это касается как мужчин, так и женщин. Также неподвижность длительное время имеет негативные последствия для сексуальной функции мужчины и здоровья в целом у представителей обоих полов.