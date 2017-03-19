Ученые создали диетические яблоки
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Концентрацию плодового сахара (сахарозы и фруктозы) снизили за счёт сорбитола. Это вещество известно как искусственный подсластитель, часто используемый в диетических пищевых продуктах, например, в безалкогольных напитках. Но в тех же яблонях он вырабатывается и естественным путём.
Сорбитол производится листьями дерева, но преобразовывается во фруктозу. Это преобразование и было блокировано в генетически изменённом яблоке, в котором стало на 45% меньше калорий, чем в обычном .
Калифорнийские исследователи, отдают себе отчёт в том, что генетически изменённые пищевые продукты, мягко говоря, не пользуются большой популярностью. Поэтому они говорят, что аналогичные результаты можно получить и посредством классических методов селекции.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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