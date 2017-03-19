Ученые создали диетические яблоки

Калифорнийские ученые путём генетических модификаций «развили» яблоню, на которой растут яблоки с низким содержанием сахара и лишь половиной калорий нормального плода.Концентрацию плодового сахара (сахарозы и фруктозы) снизили за счёт сорбитола. Это вещество известно как искусственный подсластитель, часто используемый в диетических пищевых продуктах, например, в безалкогольных напитках. Но в тех же яблонях он вырабатывается и естественным путём.Сорбитол производится листьями дерева, но преобразовывается во фруктозу. Это преобразование и было блокировано в генетически изменённом яблоке, в котором стало на 45% меньше калорий, чем в обычном .Калифорнийские исследователи, отдают себе отчёт в том, что генетически изменённые пищевые продукты, мягко говоря, не пользуются большой популярностью. Поэтому они говорят, что аналогичные результаты можно получить и посредством классических методов селекции.