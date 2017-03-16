Молоко провоцирует угревые высыпания на коже

Молочные продукты являются основной причиной возникновения покраснений, раздражений и образования прыщей среди молодежи, считают американские исследователи.По статистике, в мире от 80 до 90% подростков страдают от угревых высыпаний. Многие из них пытаются избавиться от угрей рекламируемыми лосьонами и другими противовоспалительными средствами. Многие дерматологи в подобных случаях назначают антибиотики, вызывающие долговременные вредные побочные эффекты для всего организма.Однако, ученые в ходе исследования установили, что в первую очередь необходимо обратить внимание на рацион питания. Оказывается, молочные продукты способны спровоцировать скачок количества некоторых гормонов. Например, они приводят к увеличению мужских половых гормонов (тестостерона). Кроме этого, молоко и его производные увеличивают уровень глюкозы в крови (сахар и крахмалистые углеводы), из-за чего вызывается всплеск концентрации инсулина. Андрогены и инсулин стимулируют работу сальных желез.Эксперты утверждают, что питание должно быть сбалансированным. В меню обязательно нужно включать здоровые омега-3 жиры, витамины А и Е, антиоксиданты, а также цинк. Именно они являются борцами за чистоту кожи.