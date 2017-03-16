Ученые объяснили, как омолаживает голод

Уже в течение десятилетий известно, что резко ограничение определенных питательных веществ в рационе, улучшает здоровье и продлевает продолжительность жизни живых организмов, причем это правило работает в достаточно широком диапазоне видов.Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе этого эффекта, оставались до недавних пор загадкой. В статье, недавно опубликованной в журнале Aging Cell, ученые из США описывают генетический механизм, лежащей в основе этого явления. Они смогли изучить механизмы, задействованные в развитии положительного эффекта диетических ограничений, на животной модели – круглом черве C. elegans.C. elegans – вид, который является важной моделью в исследованиях старения, поскольку этот червь класса нематод, разделяет почти половину своих генов с человеком. К тому же в силу короткой продолжительности жизни (около двух-трех недель) он позволяет ученым исследовать много поколений в течение очень короткого периода времени. На этот раз C. elegans помог ученым в идентификации молекулярных механизмов, регулирующих эффекты диетических ограничений относительно продолжительности жизни, и подтвердил правильность уникального подхода к исследованию в области старения и регенеративной биологии.Как считают авторы исследования, ограничение калорий влияет на молекулярные механизмы эволюционной адаптацией к суровым условиям окружающей среды, «переключая» организм из режима роста в режим выживания – это и позволяет жить достаточно долго, чтобы воспроизвести потомство на тот момент, когда улучшатся условия окружающей среды.