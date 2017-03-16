Когда фрукт может убить: эпидемия, которую спровоцировали личи

В свое время в провинции на северо-западе Индии неожиданно умерли многие дети и взрослые. Загадочная эпидемия, уносившая десятки жизней, повторялась из года в год каждую весну…Родители, которые привезли своих детей в больницу, сказали, что за день до этого они ни на что не жаловались, но проснувшись утром, начали кричать и биться в судорогах, а некоторые из них погрузились в кому. Подобные случаи отмечались на протяжении мая и начала лета, а затем, с приходом муссонов в июле, загадочная эпидемия утихла сама по себе, и врачи так и не поняли в чем дело.Первоначальное исследование, которое проводилось в 1995 году, подозревало в гибели людей такие явления, как тепловой удар, инфекции, переносимые крысами, паразитов летучих мышей или песчаных мух и даже пестициды. Прошло 20 лет интенсивных научных исследований, чтобы ученые наконец смогли понять причину гибели нескольких тысяч человек в далекой индийской провинции.Исследование, которое проводилось совместно с Национальным индийским центром по контролю за заболеваниями со специалистами из США, смогло дать ответ на вопрос: что убило всех этих людей? Исследователи отметили, что случаи отмечались в ареале, который является одним из самых бедных регионов в стране: борьба с крайней нищетой остается одной из основных проблем в этом регионе.Далее выяснилось, что все заболевшие или погибшие дети страдали от недоедания, а иногда и даже ее следствия, гипогликемии (снижения уровня глюкозы в крови). Оказалось, что фитохимическое вещество, содержащееся в плодах личи, метилен-циклопропил глицин, приводит к критическому снижению уровня глюкозы в крови, что и провоцировало судороги и кому.