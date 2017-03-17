Ученые приблизились к открытию щадящего для горла метода радиотерапии

Группа голландских учёных из Медицинского центра Университета Гронинген (Нидерланды) достигла первых успехов в решении проблемы разрушения слюнных желез при лечении опухолей в области головы и шеи.Об этом они сообщили на конференции Европейского общества лучевой терапии и онкологии, которая прошла в Барселоне в мае этого года.Традиционный метод лечения группы онкологических заболеваний области головы и шеи – радиотерапия почти в половине случаев приводит к разрушению слюнных желез, так называемому «синдрому сухого рта», который сопровождается целым рядом проблем. Он проявляется в отсутствии нормального увлажнения слюной полости рта, и, как следствии, рядом негативных эффектов: сложностями в пережевывании и последующем переваривании пищи, затруднениями со сном, ухудшением состояния зубов, неприятным запахом изо рта. Причиной отсутствия нужного количества слюны является повреждение парных околоушных слюнных желез вследствие применения радиотерапии. Существующие методы борьбы с «синдромом сухого рта» недостаточно эффективны и обходятся пациентам в сотни, а иногда и тысячи евро в год.Учёные во главе с доктором Питером ван Люком обратили внимание на разную степень восстанавливаемости слюнных желез при действии разных доз радиации на разные участки головы и шеи. Они обнаружили, что в ткани мыши, крысы и человека, стволовые клетки были расположены преимущественно в центральной части основных протоков околоушной железы. При этом высокоточное облучение протонами в этой центральной части железы привело к значительному сокращению производства слюны. Оказалось, что при правильном подборе интенсивности радиотерапии можно сохранить популяцию стволовых клеток, которые отвечают за быстрое восстановление нормального слюноотделения.Исследование образцов тканей пациентов, смоделированное на грызунах, показало влияние разных доз излучения на разные участки слюнных желез. Оказалось, что наиболее богаты стволовыми клетками центральные области железы. Исходя из этого, учёные создали математическую модель расчёта состояния слюнных желез при использовании разных доз радиации и облучении разных участков головы и шеи. По мнению доктора ван Люка основным подходом борьбы с «синдромом сухого рта», является минимизирование влияния на центральные регионы слюнных желез, для экспериментальной проработки которого готовится серия клинических испытаний.«Как известно, стволовые клетки – это первые неспециализированные клетки нашего организма, которые дают начало всем видам клеток в теле и отвечают за восстановление организма после перенесенных заболеваний. Именно поэтому нидерландские ученые прилагают все усилия для того, чтобы сохранить как можно больше собственных стволовых клеток пациента в процессе прохождения им курса радиотерапии.Еще одной возможностью сохранить собственные стволовые клетки является обеспечение сбора пуповинной крови новорожденного, выделения из нее стволовых клеток и криохранения их в замороженном виде в специальном криохранилище банка пуповинной крови. Сегодня более 10 тысяч украинских семей уже хранят подобные депозиты для своих детей», - прокомментировал генеральный директор Семейного банка пуповинной крови «Гемафонд» Андрей Лахтуров.