Антидепрессанты снижают болевые ощущения от химиотерапии

В рамках нового исследования учеными из США было установлено, что дулоксетин, один из весьма популярных сегодня антидепрессантов, способен снимать болезненные ощущения и покалывания, вызванные химиотерапией.Состояние, характеризуемое, как периферическая нейропатия является достаточно распространенным побочным эффектом, возникающим вследствие приема некоторых лекарств химиотерапии. Покалывание - как правило, ощущается в пальцах рук и ног, и может характеризоваться неким постоянством и болезненностью – что стандартно доставляет неудобство большинству пациентов. В тоже время у 30% это состояние характеризуется достаточно сильными болями.Предыдущие исследования показали, что на сегодняшний день адекватные способы лечения такого рода болей отсутствуют. Однако в рамках текущего исследования, которое было представлено во вторник на собрании Американского сообщества клинической онкологии, коллективу ученых был предложен отчет по состоянию 231 пациентов периферической нейропатей, получавших оксалиплатин или паклитаксел. Пациенты случайным образом были разделены на две группы, одна из которых в течение 5 недель получала дулоксетин, а другая плацебо. Еженедельно на протяжении всего исследования пациентам предлагалось оценить степень болезненности побочных эффектов. Исследователи обнаружили, что 59% пациентов, получавших дулоксетин, болевые ощущения значительно снизились, в то время как в группе плацебо о незначительности болевых ощущений заявило только 39%. "Эти препараты не работают в каждом конкретном случае. Однако, хорошей новостью является то, что они работают в большинстве случаев. Мы должны выяснить, от чего это зависит, и если мы сможем предсказывать степень их эффективности, то это даст нам хорошее средство для помощи нашим пациентам. ", - говорит ведущий автор исследования Эллен M . Лавуа Смит (Ellen M. Lavoie Smith), доктор философии и доцент в Университете штата Мичиган.Дулоксетин в рамках проведенного несколькими месяцами ранее исследования, продемонстрировал способность облегчать болезненность диабетической нейропатии. Этот тип антидепрессантов оказывает влияние на нейротрансмиттеры, не позволяя им передавать сигналы о наличии боли в мозг. Важным преимуществом приема такого препарата является то, что он практически не вызывает никаких побочных эффектов, кроме небольшого упадка сил.