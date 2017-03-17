Найден простой способ остановить диабет

Исследователи из Кембриджа сформулировали «диетический» метод спастись от диабета. Метод доступен практически всем, главное – проявить некоторую силу воли.После серии экспериментов, проведенных в стенах Кембриджского университета, ученые пришли к выводу, что резкое ограничение потребляемых калорий может стать надежным способом остановить диабет. Такое ограничение, по их мнению, должно соблюдаться на протяжении пяти дней в месяц.В частности, установили исследователи, в эти пять дней рацион питания не должен превышать показателя 770 калорий в сутки.«В течение нескольких дней в организме запускается «экстремальный режим» - такой же, как при голодании. Возвращение к нормальному питанию после этого позволяет «перепрограммировать» клетки поджелудочной железы, стимулируя их вырабатывать инсулин в здоровом режиме», - объяснили врачи суть предложенного ими ноу-хау.После успешной апробации метода ограничения калорий на животных специалисты хотят проверить его на людях. Уже известно, что в основном, рацион добровольцев, рассчитанный на пять дней, будет состоять из супов, энергетических напитков и протеиновых батончиков.Представители науки не впервые удостоверяются в действенности «голодного» метода для борьбы с диабетом. Существуют разные концепции, рассматривающие ограничение рациона питания в его калорийности на тот или иной срок. Так ученые заявляли, что с этой целью полезно поститься два-три раза в неделю, потребляя не более 500 калорий за сутки, либо воздерживаться от еды половину или треть дня.