Натуральная маска от морщин из этого продукта не уступает даже знаменитому ботоксу
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Смесь варят до загустения. Затем туда добавляется 5 столовых ложек свежевыжатого сока морковки и 1 столовая ложка сметаны.
Маска тщательно размешивается и наносится тонким слоем на лицо минут на 20-25. После этого ее нужно смыть теплой водой и нанести на кожу лица крем, который вам подходит.
Оставшуюся смесь можно использовать еще в течение трех дней, но при этом сохранять в холодильнике.
Эта маска замечательно устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как пресловутый ботокс. Для более эффективного результата, маску надо делать три дня подряд.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
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