Натуральная маска от морщин из этого продукта не уступает даже знаменитому ботоксу

Для зрелой кожи с проявляющимися морщинками и признаками усталости замечательно подойдет натуральная маска от морщин, эффект от которой ни сколько не уступает знаменитому ботоксу. Маска готовится на основе картофельного крахмала (1 столовая ложка), который растворяется в 1/2 стакана воды и вливается в емкость, куда затем добавляется 1/2 литра кипятка.Смесь варят до загустения. Затем туда добавляется 5 столовых ложек свежевыжатого сока морковки и 1 столовая ложка сметаны.Маска тщательно размешивается и наносится тонким слоем на лицо минут на 20-25. После этого ее нужно смыть теплой водой и нанести на кожу лица крем, который вам подходит.Оставшуюся смесь можно использовать еще в течение трех дней, но при этом сохранять в холодильнике.Эта маска замечательно устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как пресловутый ботокс. Для более эффективного результата, маску надо делать три дня подряд.