Сколько нужно спать, чтобы не получить инсульт

Ученые провели массу исследований, участниками которых стали 10 тысяч любителей поспать. Специалисты из Кембриджа уверяют, что длительный сон вреден, как и недосып. Оказывается, у тех, кто любит подольше поваляться в постели, и спит больше 8 часов в день, риск инсульта выше. Пока точную взаимосвязь ученые не нашли. Поэтому пока они не могут сказать, является любовь ко сну причиной или симптомом проблемы.Ученые провели массу исследований, участниками которых стали 10 тысяч любителей поспать. У 46% процентов обнаружили выраженную предрасположенность к инсульту. Специалисты наблюдали за испытуемыми в возрасте от 42 до 81 года в течение 10 лет.Британская Ассоциация по профилактике инсультов заявила, что этих данных недостаточно, чтобы отнести длительный сон к группе высокорисковых факторов возникновения инсульта.Но рисковать тоже не стоит. Поэтому следует спать не больше 8 часов в день.