Сколько нужно спать, чтобы не получить инсульт
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Ученые провели массу исследований, участниками которых стали 10 тысяч любителей поспать. У 46% процентов обнаружили выраженную предрасположенность к инсульту. Специалисты наблюдали за испытуемыми в возрасте от 42 до 81 года в течение 10 лет.
Британская Ассоциация по профилактике инсультов заявила, что этих данных недостаточно, чтобы отнести длительный сон к группе высокорисковых факторов возникновения инсульта.
Но рисковать тоже не стоит. Поэтому следует спать не больше 8 часов в день.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis
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