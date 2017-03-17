Врачи: грибы защищают от тяжелых болезней

Ученые подсказывают: грибы могут стать незаменимым ингредиентом в рационе питания. Блюда из грибов не только помогают сбросить лишний вес, но и крайне полезны для сердечно-сосудистой системы, констатируют специалисты.Нутрициологи считают, что многие люди игнорируют грибы как продукт регулярного питания, — хотя в своих полезных свойствах грибы могут превзойти даже овощи и фрукты. Во фруктах нередко с избытком содержится сахар, а в овощах при хранении быстро теряются витамины, в то время как грибы не содержат ни сахара, ни жиров (в этом продукте их всего 1%), и в диетическом питании они более уместны и эффективны, рассказали научные работники изданию «ВладТайм».«Употребление грибов улучшает защитные опции организма. В них присутствует вещество лецитин, не дающее накапливаться холестерину. Грибы полезны тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением и гипертонией», — конкретизировали медики.По словам специалистов, ряд последних исследований выявил свойство грибов блокировать рост опухолевых клеток в организме. Кроме того, ученые убедились в полезном действии грибов при лечении туберкулеза, ангины, язвы желудка и различных аллергических проявлений.«Боровики улучшают обмен веществ и помогают лечить туберкулез, лисички нормализуют деятельность печени», — подсказали медработнки.Однако эксперты оговариваются: детям, которые не достигли 12-летнего возраста, не нужно давать грибные блюда.В детском организме, пояснили они, еще нет нужного количества ферментов для переваривания.