Костное ожирение лечится препаратом, применяемым при сахарном диабете

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Немецкие ученые сумели детально изучить причины ломкости костей у пожилых людей.

Избыточный вес приводит к отложению жира не только в обычных для этого зонах. Кроме того, большие скопления жировых клеток появляются и в тканях иного типа, в частности, в костном мозге. Последние исследования указывают на связь этого процесса с развитием остеопороза, ростом риска переломов и нарушением созревания кровяных и иммунных клеток в костном мозге. Особенно склонны к повреждению костей лица, страдающие кроме ожирения сахарным диабетом второго типа. Ученым из Немецкого института изучения питания с помощью исследований на клеточных культурах и экспериментах с лабораторными мышами удалось глубоко исследовать клеточные и молекулярные аспекты этих процессов.

Ученые обнаружили, что жирная пища в пожилом возрасте приводит к усиленному распространению клеток-предшественниц жировой ткани в костном мозге, что обусловливает накопление жира в костях. Из-за этого восстановительные процессы в костях замедляются, как и процессы кроветворения. Поэтому в пожилом возрасте заживление поврежденных травмой костей происходит замедленно.

Негативное воздействие жировых клеток на регенерационные способности костей осуществляется посредством расщепляющего белки фермента дипептидилпептидазы-4 (DPP4). Разрушая участвующие в обмене глюкозы гормоны, этот фермент способствует повышению сахара крови и угнетению функции синтезирующих инсулин клеток поджелудочной железы. Однако медикаменты глиптины или ингибиторы DPP4 снижают негативное влияние фермента DPP4.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform

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