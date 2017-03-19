Известная кожная бактерия оказалась причиной лимфоцитарного гастрита

Австрийским ученым удалось выяснить причину этой загадочной болезни.В развитых странах больше половины людей в возрасте старше 50 лет страдают гастритом - воспалением слизистой оболочки желудка. Редкая форма - лимфоцитарный гастрит - оставался необъяснимым. Он отличается неспецифическими симптомами (тяжесть в желудке, тошнота, чувство сдавливания, боли, вздутие, понос) и характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией эпителия. Ученым из Медицинского университета Граца (Австрия) удалось установить патологический механизм болезни.Возбудителем лимфоцитарного гастрита оказалась бактерия Propionibacterium acnes, которая больше известна тем, что вызывает возникновение кожных угрей (акне). Эта бактерия производит короткоцепочечные жирные кислоты, в частности, пропионовую. Тем самым микроб активирует систему врожденного иммунитета под названием NKG2D-система. Она, в свою очередь, привлекает цитотоксичные т-клетки, которые атакуют ткань желудка. Эта реакция иммунных клеток против собственных клеток организма вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки желудка.