Улучшить работу кишечника и укрепить иммунитет: полезные и доступные продукты!

Многие проблемы в нашем организме возникают из-за нарушения кишечной микрофлоры. Об этом в интервью изданию ГолосUA сообщила врач-диетолог Оксана Скиталинская.По словам диетолога, многие проблемы в нашем организме, в частности высыпания на коже, возникают из-за нарушения кишечной микрофлоры.«Вообще, микрофлора, кишечник, а также многие микроорганизмы, которые живут сверху на нашем теле и внутри его, ученые рассматривают как отдельный орган. На одну клетку человеческого организма приходится 10 бактериальных клеток. Из всех клеток, которые человек носит на себе, ему принадлежит лишь каждая 11-ая клетка. Все остальное - это не его клетки. Мы родились уже с этими бактериями, с этими бактериальными клетками, и нам с ними жить. Очень важно, чтобы эти бактерии были нашими друзьями», - отмечает Скиталинская.Диетолог приводит пример: в случае, если мы употребляем антибиотики, мы очень сильно повреждаем свою собственную микрофлору. Также, когда мы едим сахар, то способствуем брожению внутри кишечника. Соответственно, это не вызывает полезных бактерий – как то: лакто- и бифидобактерии.«Полезные бактерии в таких случаях всегда находятся в «полуобморочном» состоянии. В это время активируются плохие, условно патогенные бактерии. Они пропускают вредные, токсические, канцерогенные вещества через кишечную стенку в кровь, в печень и т.д. То есть, печени нужно сильно стараться вырабатывать много ферментов, чтобы все это переработать. В этих случаях у человека очень ослаблен очистительный, интоксикационный барьер. Поэтому необходимо укреплять кишечную микрофлору», - рекомендует врач-диетолог.Эксперт рекомендует для укрепления кишечной микрофлоры два основных продукта – пребиотики и пробиотеки.«Пребиотики – это продукты, содержащие клетчатку. К ним относятся особенно нежные пектиновые продукты - это, например, запеченные свежие яблоки, мороженая малина, овсяные отруби, которые можно просто добавлять в кашу. Также очень полезны кофе и цикорий. Можно в салаты добавлять топинамбур, также полезен экстракт артишока, полезно пить чай из травы артишока. Обязательны - чеснок, черемша и квашеные овощи, капусту в том числе необходимо употреблять. Все перечисленное является пребиотиками. Они способствуют тому, что питается полезная кишечная микрофлора. Она хорошо развивается и создает очень мощный барьер, который не пропускает ничего вредного внутрь организма», - поясняет Скиталинская.Диетолог также объясняет, что такое пробиотики. «Пробиотики – это полезные кисломолочные бактерии. Здесь нужно знать, что выживают только бифидо- и лактобактерии. Если вы видите, что продается, например, продукт, в состав которого входит только болгарская палочка или термофильный стрептококк, то, к сожалению, они не выживают. Лакто- и бифидобактерии выживают в кислой среде желудка. Поэтому можно каждый день утром, в обед и вечером выпивать по полстакана напитка, содержащего эти полезные бактерии. Тогда мы будем лучше себя чувствовать, у нас будет меньше вздуваться живот, все неприятные явления быстро уйдут. В течение недели они исчезнут, если придерживаться такой диеты», - резюмирует эксперт.