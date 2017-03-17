"Налог на здоровье" - новая перспектива для курильщиков и табачных компаний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озабочена низкой стоимостью сигарет и системой налогообложения в России. Как передает "Рамблер", ВОЗ сопоставила стоимость стандартной пачки сигарет популярной марки в разных странах и размер взимаемых с нее налогов. Выяснилось: в России сигареты стоят дешевле всего, и производители платят низкие налоги.Так, сигареты одной и той же марки стоят в России 2,42 доллара, в Израиле - 7,78 доллара, в Великобритании - 11 долларов, во Франции - 7,76 доллара, в Германии - 6,45. Совокупно налогов в России с пачки платится 47,6%, в Израиле - 84,3%, в Великобритании - 82,2%, во Франции - 80,3%, в Германии - 72,9%. "Из вышеуказанного следует, что совокупный налог на табачные изделия и их стоимость в Российской Федерации существенно ниже, чем в отдельно взятых странах, преимущественно европейских", - таков вывод ВОЗ.Председатель Координационного совета по защите граждан от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате Султан Хамзаев, исходя из этого, предложил ввести "налог на здоровье". Согласно его инициативе, нужно установить совокупные налоги для производителей табачной продукции сначала на уровне 70% от стоимости пачки сигарет, а в дальнейшем - еще больше.Собранные же деньги следует потратить на мероприятия, снижающие потребление табака, популяризацию здорового образа жизни и спорта. К тому же, по мнению экспертов, повышение цен на сигареты на 10% дает сопоставимое снижение числа курильщиков и еще большее снижение потребления табака среди молодежи.