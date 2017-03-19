Простая тренировка избавит от тяги к шоколаду

Сотрудники Университета Флиндерса утверждают: чтобы забыть о шоколаде, нужно просто представить лес. Ведь тягу к шоколаду подпитывает живое воображение. Если избавиться от мыслей о шоколаде сразу же, как они появляются, тяга исчезнет. Для этого нужно отвлечься.В экспериментах ученых приняли участие 94 женщины, которые по-разному относились к шоколаду, и 97 женщин, мечтавших избавиться от тяги к шоколаду. Исследователи разделили участниц на две группы. Первую группу просили не поддаваться мыслям о шоколаде, а дистанцироваться от них.Со второй группой работали на стадии, когда женщины начинали представлять запах и вкус шоколада. Их просили вместо этого представить что-то другое, например, лес. Исследование показало, что первый способ помогал всем женщинам. А второй оказался наиболее эффективным для тех, кто испытывал сильную тягу к шоколаду.