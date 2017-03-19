Лосьон с полезными бактериями защитит от болезней кожи
http://www.meddaily.ru - Добавил wapster в категорию Дерматология
В исследовании участвовали люди с экземой, основными симптомами которой являются покраснение кожи, воспаление и зуд. Ученые выявили у лиц с хронической экземой дефицит полезных бактерий, способных убить золотистые стафилококки. У людей без экземы, напротив, много полезных бактерий.
Специалисты сделали пациентам личные лосьоны с их собственными бактериями. Участники наносили лосьон на одну руку, а на другую - обычный увлажняющий крем. Спустя 24 часа после обработки лосьоном у всех пациентов отмечались существенные улучшения. У двух добровольцев все золотистые стафилококки были уничтожены.
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LentaInform
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