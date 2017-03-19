Ученые обещают синтез новых антибиотиков

Исследователи отмечают, что планета Земля имеет богатый и разнообразный запас микроорганизмов, многие из которых полезны для решения биомедицинских задач.Американские ученые проанализировали, как определенные белки регулируют экспрессию генов, и сделали неожиданное открытие. Команда обнаружила в организме Bacillus amyloliquefaciens, бактерии, которая отталкивает многие болезнетворные микроорганизмы, нападающие на корни сельскохозяйственных растений, белок LoaP, который контролируют определенные кластеры бактериальных генов.По большому счету, специалисты из Техасского университета совместно с коллегами из Университета штата Мэриленд сделали сразу два открытия. Первое выявило белок LoaP, второе – помогло выяснить то, что белок часто находится рядом с кластерами генов, которые отвечают за выработку природных антибиотиков. «Одним из наших ключевых ограничений является нехватка знаний о диапазоне генетических механизмов, которые могут повлиять на их функции. Открытие новых классов генетических регуляторных механизмов полезно для будущего развития природных лекарств, которые помогут нам бороться с болезнями», – пишут авторы нового исследования.Исследователи уверены: поняв, как работает LoaP, и, узнав его выгодное расположение, можно приниматься за синтез новых антибиотиков. Что ж, после почти столетнего поиска биоактивных натуральных продуктов, бактерии до сих пор находятся в центре современного производства антибактериальных препаратов.