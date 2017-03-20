Легкая музыка на рабочем месте улучшает креативность

Тем начальникам, которые требует от своих подчиненных большей креативности, следует уделить внимание музыке – советуют ученые. Научно доказано, что приятная, легкая мелодия, которая проигрывается во время рабочего дня в офисе, существенно повышает настроение сотрудников, улучшает отношения в коллективе и приводит к существенному подъему креативности.Тестовым путем ученые также выявили идеальное значение громкости музыки, которая должна звучать в офисе. Это значение должно равняться 70 децибелам – по словам британских ученых это “громкость звука проезжающего мимо пешехода автомобиля”. Учитывая тот факт, что автомобили могут быть разными, следует особо отметить, что исследователи из Лондонского королевского института имеют ввиду скорее всего автомобили, которые ездят по улицам столицы Соединенного Королевства.Музыка громкостью более 85 децибел является слишком громкой и в большей степени мешает работать, мешая сосредоточиться. По словам исследователей, такая музыка может быть пригодной только в том случае, если речь в принципе идет о механической работе, в которой креативность и вообще какая-либо работа мысли требуется минимально. Менее 50 децибел музыка будет либо не приносить никакого эффекта, либо будет казаться работникам раздражающей.“Все дело в том, что легкая и приятная, лучше всего классическая музыка позволяет нам немного отвлечься, при этом оставаясь по большей части в работе. Это позволяет нам выглянуть из-за пределов нашей коробки. В результате многочисленных тестов нами было доказано существенное улучшение таких категорий работы головного мозга как абстрактное мышление и абстрактная обработка – что свидетельствует об улучшении именно тех процессов, которые в совокупности и дают нам креативное мышление. ” – отмечает профессор Рави Мехта (Ravi Mehta).