Генная терапия научилась увеличивать продолжительность жизни

Весьма важное исследование было завершено недавно в стенах Центра биотехнологий и генной терапии при Университете Барселоны. Ученым удалось реально и безвредно увеличить риск группы подопытных мышей.Процедуре генной терапии подверглись две группы животных – одна в возрасте до одного года, другая в возрасте двух лет. Проводимые исследователями процедуры были достаточно сложными и комплексными и по сути были направлены на омоложение животных. По результатам теста в рамках первой группы средняя продолжительность жизни животных была увеличена на 24%, в то время как во второй группе – на 13%, в сравнении со стандартными показателями. Ученые отмечают, что при правильном подходе среднюю продолжительность жизни человека с использованием подобных технологий можно было бы продлить на 30-35 лет, причем эта разница приходилось бы не на годы пожилого возраста, а равномерно распределялась бы по всему жизненному пути.В тоже время ученые отмечают, что о проведении первых сходных тестах на людях говорить пока рано постольку, поскольку это очень сложный вопрос с точки зрения норм этики. Генная терапия по результатам исследования также существенно отдаляло наступление большинства возрастных заболеваний, таки как, к примеру, остеопороз и возникновение резистентности к инсулину. Сама терапия основана на внедрении в ДНК человека вируса, который воздействует на теломеры – составляющие части хромосом, которые регулируют биологические часы организма, и во многом отвечают за его обновление и старение. Вирус позволяет существенно замедлить эти часы и стимулировать ускорение процессов обновления клеток. Вместе с тем, теломеры не могут сохранять организм полностью обновленным вечно, поскольку каждый раз при делении клеток длина модифицированных теломеров становится меньше, до тех пор, пока они окончательно не теряют способность к исполнению своих непосредственных функций.Организм взрослого человека сегодня не имеет теломеразы (теломеры содержатся только до рождения и в первые несколько месяцев жизни). Есть только два типа клеток, где можно выявить подобные типы ДНК – стволовые клетки и раковые клетки. Интересно, что именно теломеры, с которыми ученые связывают надежды на реализацию мечты о вечной молодости человека, делают опухоли столь “живучими”, и придают раковым клеткам гипотетическую возможность расти и размножаться вечно.