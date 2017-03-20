Ученые научились задавать правильное расположение таблетки в организме

Исследователи из Университета Браун разработали магнитную систему, которая помогает улучшить всасывание лекарств в организме человека. Обычно таблетка не растворяется в правильном месте в желудочно-кишечном тракте, где лекарство может лучшим образом проникнуть в кровоток. А вот новая таблетка решит эту проблему.Теперь ученые получили возможность определить, где таблетка расположена, взять образцы крови и понять, находясь в данном месте, повышает ли она биологическую доступность лекарства в теле. По словам разработчиков, это принципиально новый метод доставки препаратов.Система состоит из двух частей: обычного вида желатиновых капсул, содержащих маленький магнит, и внешнего магнита, который точно оценивает силу магнитного притяжения между ним и таблеткой внутри. Принципиально важно то, что есть возможность варьировать силу притяжения, что позволяет удержать таблетку в нужном месте. Это первая система, способная контролировать таблетку без вреда для здоровья и внутренних тканей.Следующей стадией в исследовании ученые называют эксперимент по доставке лекарств при помощи данной системы и тестирование их способности абсорбироваться. Далее будут проведены тесты на животных и в итоге на человеке.