Ученые научились задавать правильное расположение таблетки в организме
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Теперь ученые получили возможность определить, где таблетка расположена, взять образцы крови и понять, находясь в данном месте, повышает ли она биологическую доступность лекарства в теле. По словам разработчиков, это принципиально новый метод доставки препаратов.
Система состоит из двух частей: обычного вида желатиновых капсул, содержащих маленький магнит, и внешнего магнита, который точно оценивает силу магнитного притяжения между ним и таблеткой внутри. Принципиально важно то, что есть возможность варьировать силу притяжения, что позволяет удержать таблетку в нужном месте. Это первая система, способная контролировать таблетку без вреда для здоровья и внутренних тканей.
Следующей стадией в исследовании ученые называют эксперимент по доставке лекарств при помощи данной системы и тестирование их способности абсорбироваться. Далее будут проведены тесты на животных и в итоге на человеке.
СМИ2
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LentaInform
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