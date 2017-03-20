Сельдерей и петрушка сдерживают развитие рака груди

Вещество под названием апегинин, в натуральном виде содержащееся в сельдерее и петрушке, по мнению ученых, является весьма многообещающим средством в плане борьбы с развитием рака груди.Исследователи из Университета Миссури обнаружили, что апегинин обладает способностью сокращать размер раковых опухолей, в том случае если их рост стимулирован прогестином – особым химическим соединением, которое стандартно прописывается женщинам в рамках заместительной гормональной терапии для борьбы с симптомами менопаузы.Исследователи имплантировали тип раковых клеток BT-474, которые традиционно приводят к быстрому росту раковых опухолей с последующим летальным исходом, нескольким мышам. Впоследствии, подопытные животные получали медроксипрогестерона ацетат – особый вид прогестина, который как раз и прописывается женщинам при менопаузах.Животным из тестовой группы также давался апегинин. Контрольная группа данное средство не получала. В результате ученые заметили, что темпы роста раковых опухолей в контрольной группе были стандартными, в то время как в тестовой группе они не только существенно замедлились, но и практически в 90% случаев была отмечена регрессия заболевания. Иными словами, опухоль начинала сокращаться в размерах, и одновременно сокращалась область поражения и вред причиняемый организму. Практически исключалась возможность метастазирования.“Мы не знаем точно, как апигенин делает это на химическом уровне. Однако нам удалось установить, что апигенин замедлил прогресс человеческих клеток рака молочной железы в нескольких направлениях: вызывая гибель клеток, путем ингибирования пролиферации клеток, а также за счет снижения экспрессии гена, связанного с распространением рака по кровеносным сосудам. Это очень важно, поскольку ограничивало питательный поток опухолей и, возможно, приводило к тому, что рак голодал, что сводило на нет его способность к распространению ", - отмечает один из авторов исследования, доктор Салмон Хайдер (Salman Hyder). Ученые не исключают, что апегинин также может оказаться весьма полезным для профилактики отдельных видов раковых заболеваний, однако для подтверждения данной гипотезы необходимо проведение дополнительных исследований.