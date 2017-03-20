Сладкие сырки содержат болезнетворные грибки и бактерии

Сладкие сырки могут нанести здоровью существенный вред, утверждают специалисты из Ассоциации Генетической Безопасности РФ.Ученые изучили образцы сырков наиболее популярных фирм. Оказалось, что в более чем половине случаев образцы содержали кишечную палочку, которая приводит к нарушениям работы ЖКТ, скоплению отравляющих веществ, разрушает иммунитет, ткани почек и печени.Если кишечная палочка поразит ребенка, то возможен летальный исход. Среди других болезнетворных микроорганизмов были обнаружены грибы плесени, которые угнетают центральную нервную систему и печень. В одном образце было установлено наличие золотистого стрептококка, вызывающего инфекционные заболевания гнойного характера, диарею и рвоту.Исследователи уверены, что причиной содержания болезнетворных организмов в сладких сырках является несоблюдение норм гигиены на фабриках, их производящих. Эксперты считают, что гражданам необходимо соответственно относиться к такому виду продукции.