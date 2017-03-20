Бездумное использование виагры провоцирует эмоциональный упадок
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Фармакология
По мнению Кристофера Харта, мужчины, балующиеся таблетками, по факту, имели обычный уровень сексуальной активности. Но вот со временем они были все меньше уверены в том, что смогут поддерживать эрекцию. В целом это и многое другое накладывало негативный отпечаток на отношения с противоположным полом, даже если сам половой акт прошел нормально.
Вывод таков: эксперименты с лекарствами провоцировали развитие тревожности и отклонений в работе нервной системы. Правда, есть вероятность того, что тревожность подтолкнула молодых людей к таблеткам. К примеру, достаточно нескольких эпизодов неудачного контакта, чтобы человек обратился и всецело стал зависеть от Виагры.
LentaInform
Listis
СМИ2
Gnezdo
Добавить комментарий