Бездумное использование виагры провоцирует эмоциональный упадок

Некоторые молодые люди, пренебрегая рекомендациями врачей, принимают таблетки для лечения эректильной дисфункции самостоятельно. Такие данные получили ученые после исследования студентов. Оказалось, около 6% из них принимали лекарства. Примечательно: чем больше они потребляли таблеток, тем хуже была их половая жизнь.По мнению Кристофера Харта, мужчины, балующиеся таблетками, по факту, имели обычный уровень сексуальной активности. Но вот со временем они были все меньше уверены в том, что смогут поддерживать эрекцию. В целом это и многое другое накладывало негативный отпечаток на отношения с противоположным полом, даже если сам половой акт прошел нормально.Вывод таков: эксперименты с лекарствами провоцировали развитие тревожности и отклонений в работе нервной системы. Правда, есть вероятность того, что тревожность подтолкнула молодых людей к таблеткам. К примеру, достаточно нескольких эпизодов неудачного контакта, чтобы человек обратился и всецело стал зависеть от Виагры.