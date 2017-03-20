Вакцина для предотвращения рецидива рака груди, прошла вторую стадию клинических испытаний. Результаты работы Элизабет Миттендорф и ее коллег из хьюстонского Центра изучения рака при Техасском университете будут представлены в июне на Ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии.Вакцина, названная учеными AE37, увеличивает активность иммунной системы, направленную против рецептора эпидермального фактора роста второго типа (HER2) — белка, который способствует росту опухоли. HER2 экспрессируется в клетках рака груди и присутствует у 75-80 процентов пациентов. Вакцина содержит один из участков этого белка.Ученые случайном образом выбрали 201 участника исследования, которые вылечились от рака груди. Их разделили на две группы: первая группа (103 человека) получала вакцинацию, вторая группа (98 человек) являлась контрольной.Рецидив заболевания наблюдался у 10,3 процента женщин из первой группы и у 18 процентов женщин из второй группы. Таким образом, вакцинация уменьшила риск рецидива на 43 процента и была действенна у женщин с различным уровнем экспрессии HER2.Побочные эффекты, вызванные применением вакцины, были незначительными и кратковременными. Среди них — покраснение небольшого участка кожи около места укола, симптомы простуды и боли в костях."Благодаря вакцине иммунная система женщин, которые уже страдали от рака молочных желез, учится немедленно распознавать клетки опухоли и атаковать их".