Напиток, который быстро поможет перегруженной печени
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Куркума - источник энергии. Она содержит противовоспалительный куркумин, который имеет множество полезных свойств, помогает в борьбе с раком и другими заболеваниями.
Благодаря черному перцу куркумин лучше усваивается организмом.
Из апельсина, моркови и имбиря ваш организм получит бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины А, В, В1, В2, В5, В6, С, Н и РР, а также минералы, такие как калий, кальций, магний, цинк, железо, молибден, фосфор и натрий.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 апельсина, разрезанных и очищенных;
- 1 большая морковь, нарезанная;
- 2,5-сантиметровый кусок имбиря, очищенный;
- 1 ч. л. куркумы;
- щепотка черного перца.
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь!
LentaInform
Listis
СМИ2
Gnezdo
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