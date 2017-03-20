Напиток, который быстро поможет перегруженной печени

Куркума, апельсин, имбирь, морковь в одном рецепте?.. На первый взгляд, странное сочетание. Но это именно то, что нужно для поддержания перегруженной печени, отмечают специалисты.Куркума - источник энергии. Она содержит противовоспалительный куркумин, который имеет множество полезных свойств, помогает в борьбе с раком и другими заболеваниями.Благодаря черному перцу куркумин лучше усваивается организмом.Из апельсина, моркови и имбиря ваш организм получит бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины А, В, В1, В2, В5, В6, С, Н и РР, а также минералы, такие как калий, кальций, магний, цинк, железо, молибден, фосфор и натрий.Ингредиенты (на 2 порции):- 2 апельсина, разрезанных и очищенных;- 1 большая морковь, нарезанная;- 2,5-сантиметровый кусок имбиря, очищенный;- 1 ч. л. куркумы;- щепотка черного перца.Приготовление:Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь!