По сетчатке глаз можно определить опухоль мозга

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Благодаря передовым анализам сетчатки глаз офтальмологи теперь могут распознавать опухоли головного мозга на ранних стадиях, утверждают британские исследователи.

Данному утверждению предшествовал случай, когда несколько лет назад жительница Лондона Анна Эдвардс привела в офтальмологическую клинику своего 8-летнего сына. Ребенок жаловался на расплывчатость перед глазами и частые головные боли. Мать считала, что виной всему компьютерные игры, за которыми ребенок проводил много времени.

Медики, сфотографировав сетчатку специальным аппаратом, который был снабжен цифровой камерой, увидели и заднюю часть глаза, проанализировав состояние которой, специалисты пришли к выводу, что ребенку срочно нужна операция. Только не на глазах, а на мозге.

Офтальмологам удалось увидеть на снимке отек начального участка зрительного нерва, что свидетельствовало об опухоли внутри черепно-мозговой коробки. Компьютерная томография дала тому подтверждение, и мальчика экстренно прооперировали.

После операции оказалась, что опухоль росла уже четыре года и была доброкачественной. Если бы не этот чудо-прибор офтальмологов, то ребенку грозила бы гибель, утверждают специалисты.
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Listis

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