Приливы в период менопаузы имеют защитный эффект от возникновения рака

Приливы гарантируют 50% защиты от возникновения рака груди. Степень защищенности прямо пропорционально увеличивается в зависимости от степени тяжести симптомов менопаузы, считают американские исследователи.В ходе исследования ученые установили, что женщины, испытывающие по несколько приливов в день во время менопаузы, имеют до 40% меньше эстрадиола – формы гормона эстрогена. А эстроген играет ключевую роль в развитии некоторых типов рака груди. В эксперименте приняли участие более тысячи женщин в возрасте от 55 до 74 лет, у которых был диагностирован рак груди.Опрос показал, что женщины, пережившие сильные приливы, ночные приступы потливости, депрессию и бессонницу, на 50% меньше были подвержены риску возникновения инвазивного лобулярного рака или инвазивного протокового рака молочной железы – двух самых распространенных форм рака груди.