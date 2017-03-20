Приливы в период менопаузы имеют защитный эффект от возникновения рака
http://www.neboley.com.ua - Добавил milestogo в категорию Онкология
В ходе исследования ученые установили, что женщины, испытывающие по несколько приливов в день во время менопаузы, имеют до 40% меньше эстрадиола – формы гормона эстрогена. А эстроген играет ключевую роль в развитии некоторых типов рака груди. В эксперименте приняли участие более тысячи женщин в возрасте от 55 до 74 лет, у которых был диагностирован рак груди.
Опрос показал, что женщины, пережившие сильные приливы, ночные приступы потливости, депрессию и бессонницу, на 50% меньше были подвержены риску возникновения инвазивного лобулярного рака или инвазивного протокового рака молочной железы – двух самых распространенных форм рака груди.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Добавить комментарий