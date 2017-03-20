Грудное молоко защищает от пневмонии

Грудное вскармливание, продолжающееся минимум первые полгода жизни ребенка, уменьшает риск развития пневмонии.Исследование было проведено учеными под руководством Каролин Шантри (Caroline J. Chantry) в Медицинском центре Дэвис Калифорнийского университета.Выяснилось, что дети, находившиеся на грудном вскармливании в течение 6 и более месяцев, заболевали пневмонией в 4 раза реже, чем те, кого кормили только первые 4?6 месяцев. Кроме того, у детей, находившихся на грудном вскармливании более полугода, рецидивирующие отиты (3 и более случаев среднего отита в год) возникали почти в 2 раза реже, чем у детей, перешедших на смешанное или искусственное вскармливание до 6 месячного возраста.Настоящее исследование подтвердило благоприятный эффект грудного молока в качестве профилактического средства при заболеваниях органов дыхания. Ранее были опубликованы исследования, свидетельствующие о способности грудного молока защищать ребенка от инфекций желудочно-кишечного тракта. Американская академия педиатрии рекомендует продолжать грудное вскармливание минимум первые полгода жизни младенцев, констатируют исследователи.