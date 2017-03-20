Домашние питомцы могут заразить хозяина сотней инфекций

Любимые домашние животные могут стать причиной возникновения различных заболеваний у их хозяев, сообщили американские исследователи из университета Калифорнии.Ученые провели исследование, в котором изучили инфекции, передающиеся от домашних животных людям. Оказалось, что из 250 болезней, передаваемых от животных к людям, 100 из них переносятся домашними питомцами. Особенно опасно брать собаку или кошку в постель, предупреждают специалисты, приводя в пример случай с пенсионером, к которому в постель пробралась собака и лизнула послеоперационную рану. В результате мужчина попал в больницу с менингитом. Даже самые здоровые на вид любимцы являются переносчиками бактерий, вирусов и паразитов, подчеркнули исследователи.Среди других инфекций, передаваемых от животных к человеку в результате тесного контакта, можно назвать стригущий лишай, нематоду, круглых червей, доброкачественный вирусный лимфаденит и устойчивые к лечению стафилококковые инфекции. Наиболее уязвимы к таким болезням люди со сниженной функцией иммунной системы, например, больные раком или СПИДом, дети до 5 лет и старики.Эксперты рекомендуют соблюдать меры гигиены, включающие мытье рук с мылом теплой водой после игры с питомцами, чтобы не подвергать себя риску заражения инфекциями. Кроме этого, необходимо содержать своих домашних животных в чистоте, бороться с блохами, глистами и клещами, а также регулярно водить на осмотр к ветеринару. Какими бы любимыми ни были ваши домашние питомцы, воздерживайтесь от поцелуев с ними и не позволяйте им спать с вами в одной постели, подчеркнули исследователи.