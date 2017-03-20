Новый метод микроскопии показал внутриклеточные процессы в реальном времени

Американские ученые разработали новый метод микроскопии, сообщает пресс-служба Аризонского государственного университета. Отчет о разработке группы специалистов университета под руководством Нунцзяня.Группа Тао усовершенствовала электрохимическую импедансную спектроскопию. В ходе такой визуализации биологических процессов фиксируются изменения электрического сопротивления исследуемых материалов. Этот метод не требует применения каких-либо красителей и флуоресцентных меток. Однако, недостатком EIS является низкое разрешение получаемого изображения.Сотрудники Университета штата Аризона решили эту проблему, использовав визуализацию на основе поверхностного плазмонного резонанса (surface plasmon resonance, SPR). Этот метод заключается в измерении спектров рассеяния света, проходящего через исследуемый материал.Совместив EIS и SPR, исследователи смогли получить изображение клеточных процессов в высоком разрешении и реальном времени. Новый метод визуализации они назвали электрохимической импедансной микроскопией (electrochemical impedance microscopy, EIM).C помощью EIM группа Тао получила изображение процессов гибели клеток (апоптоза) и образования пор в клеточной мембране под воздействием электрического поля (электропорация). По словам ученых, визуализация апоптоза может использоваться для изучения механизмов, происходящих в клетках злокачественных опухолей. Исследования электропорации необходимы для понимания процессов внутриклеточного транспорта лекарственных веществ и других активных молекул.