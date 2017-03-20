Томограф поможет определить насколько успешным будет отказ от курения

Функциональная магнитно-резонансная томография позволяет спрогнозировать, насколько успешной будет попытка отказаться от такой вредной привычки, как курение, утверждают американские исследователи из Университета Мичигана.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 28 заядлых курильщиков. Всем испытуемым просканировали мозг. Специалистов интересовала реакция добровольцев на серию рекламных роликов, призванных помочь бросить курить. После просмотра каждого ролика участники эксперимента оценивали, насколько эта реклама повлияла на их желание бросить курить.Спустя месяц исследователи измерили уровень концентрации углекислоты в легких, что позволило определить, как много курил каждый человек. В среднем добровольцы говорили, что выкуривают по 5 сигарет в день. В начале же исследования они выкуривали по 21 сигарете.В итоге эксперты сравнили изменения в поведении добровольцев в начале и в конце исследования с показателями нервной активности в определенном отделе мозга. По мнению специалистов, активность мозга в медиальной префронтальной коре тесно связана с отказом от сигарет, и это может помочь понять, насколько сложно человеку будет расстаться с вредной привычкой.