Шутки головного мозга

Австралийские нейрофизиологи работают над разгадкой причин необычного состояния мозга, по которым некоторые люди не в состоянии распознавать собственные отражения в зеркале, наблюдая совершенно другие картины, других людей или вообще не видят никого в зеркале. Оказалось, что эти отклонения никак не связаны с психологией человека, а вызваны нарушениями в определенных отделах коры головного мозга.Исследование проводилось под руководством доктора Норы Брин из Центра Когнитивистики Университета Макквари. «До настоящего времени, такого рода видения у людей расценивались как галлюцинации на психиатрическом уровне, без каких бы то ни было неврологических причин», сказала доктор Брин, работающая совместно с нейрофизиологами профессором Максом Колтардтом и доктором Дианой Каин.На основе двух социологических исследований ученые сделали вывод, что имеются два главных фактора, способствующие возникновению таких видений. Наше восприятие и рассуждение включаются, в момент обработки визуальной информации, но различные типы повреждений перцептивных (относящихся к восприятию) участков мозга могут приводить к таким галлюцинациям, которые могут вызвать видения в зеркалах и призраков (чертиков) наяву.Второе социологическое исследование, проведенное учеными, выявило другой фактор, ответственный за эту проблему. Некий Том, которого приводят в пример исследователи, был не способен распознавать себя в зеркале. «В истории его болезни имелись странные явления, подобные тем, что были у Фреда, так что я вначале подумала, что они должны иметь одну и туже причину», сказала доктор Брин. В то время как Том не мог распознавать себя в зеркале, он не имел никаких проблем с распознаванием других знакомых лиц и мог сообщить, кто был ему знаком, а кто не был. Том, как оказалось, имел другое перцептивное нарушение мозга. В то время как он мог воспринимать визуальную картину в зеркале на уровне ума, он не мог ее интегрировать с физическим миром. Иными словами, он понимал, что что-то видит в зеркале, но на уровне мозга не мог сопоставить видимое изображение со своим собственным телом в реальном пространстве, поэтому и не видел свое отражение в зеркале.Дело в том, что наше восприятие окружающего мира основано на том, что полученные визуальные изображения проходят обработку в мозгу путем их сравнения по форме и цвету с чем-то знакомым или аналогичным из окружающего мира. Только после этой обработки, мы ассоциируем то, что увидели. Этот процесс достаточно быстр и занимает ничтожные доли секунды. В мозгу Тома не работал процесс сравнения тех визуальных изображений, что он видел в зеркале. Зеркальные изображения – это трехмерное отражение нашего пространства, а фотографии – двумерное. То есть, у Тома были проблемы с зеркальным сопоставлением трехмерных картин из нашего пространства. У Фреда же нарушения были более значительными и касались проблем с восприятием любых визуальных изображений – двумерных, трехмерных реальных и трехмерных зеркальных. «Очевидно, он также имел трудность рассуждений на уровне восприятия.»Один тип перцептивного нарушения заключался в неспособности распознавания лиц, а другой – в потере способности пространственного ориентирования в отношении с зеркалами. Оба типа нарушений вызывали отказ работы процессов рассуждений на уровне деятельности мозга. «Я предсказываю, что мы найдем проблему данной патологии в правом полушарии мозга, которое ответственно за решение перцептивных задач и за распознавание лиц», сказала Брин. «А также, в лобной доле, которая является ответственной за процессы рассуждений.»В искусстве индийской медитации присутствует техника, которая позволяет искусственно достичь таких состояний галлюцинаций, которые наблюдаются в зеркале людьми с патологиями мозга. Такое состояние индийские йоги считают “встречей с бессознательным”. Техника входа в это состояние заключается в том, чтобы сконцентрировать свое восприятие на одной картине – отражении в зеркале. Путем долгих тренировок йогам удается сидеть подолгу (более 40 минут) не моргая глазами и смотря на свое отражение в зеркале.Наблюдаемые картины собственного отражения постепенно начинают меняться, как описывают они это состояние. Наблюдаются разные лица (маски), иногда совсем чужие, но все они, как считают мастера этой техники, принадлежат хозяину. При доведении этой техники до совершенства, мастеру удается достичь такого состояния, при котором удается вообще ничего не увидеть в зеркале (никакого отражения). Подобное состояние у них считается “осознанием собственной сущности”. Если сопоставить эту технику медитации с исследованиями, проведенными Брин, можно быстрее выявить зоны мозга, которые подвергаются нарушениям. Для этого нужно отследить изменения мозговой активности мастера медитации, когда он осуществляет технику глядения в зеркало и выявить области мозга, которые прекратят активность, при достижении йогом состояния “осознания собственной сущности”.