Физическая активность способна победить плохую наследственность
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Ранее ученым удавалось доказать, что наследственность стоит примерно за 35-65% случаев отклонений от нормы в давлении. На этот раз, длительное наблюдение за 6278 добровольцами 20-80 лет позволило выяснить, как можно побороть наследственность. Из участников 33% имели родителя с гипертонией.
На момент начала исследования все участники были здоровы. А вот за время изыскания гипертония посетила 1545 человек. При этом, если человек уделял время активной физической нагрузке, риск отклонения понижался на 42%. Умеренная же нагрузка давала 26%-е снижение риска.
А вот когда у человека была плохая наследственность и он не занимался, риск подскакивал на 70%. Наличие больных родителей и высокий уровень физической активности давали повышение риска гипертонии только на 16%.
СМИ2
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LentaInform
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