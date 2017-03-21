Физическая активность способна победить плохую наследственность

Если в неделю выделить хотя бы 2,5 часа на прогулку в быстром темпе, у людей, в чьих семьях распространена гипертония, можно снизить риск недуга на 26%.Ранее ученым удавалось доказать, что наследственность стоит примерно за 35-65% случаев отклонений от нормы в давлении. На этот раз, длительное наблюдение за 6278 добровольцами 20-80 лет позволило выяснить, как можно побороть наследственность. Из участников 33% имели родителя с гипертонией.На момент начала исследования все участники были здоровы. А вот за время изыскания гипертония посетила 1545 человек. При этом, если человек уделял время активной физической нагрузке, риск отклонения понижался на 42%. Умеренная же нагрузка давала 26%-е снижение риска.А вот когда у человека была плохая наследственность и он не занимался, риск подскакивал на 70%. Наличие больных родителей и высокий уровень физической активности давали повышение риска гипертонии только на 16%.