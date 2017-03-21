Хирурги из США вернули парализованному мужчине способность двигать пальцами рук

Американские нейрохирурги вернули парализованному мужчине способность двигать пальцами рук. Как сообщает BBC, вмешательство провела бригада специалистов Медицинской школы Вашингтонского университета.71-летний пациент получил травму шейного отдела позвоночника во время дорожно-транспортного происшествия в июне 2008 года. В результате повреждения спинного мозга мужчина оказался парализован. Он не мог говорить, а также сжимать кисти обеих рук, хотя сохранил способность совершать незначительные движения верхними конечностями.Хирурги решили подшить плечевые нервы пострадавшего к передним межкостным нервам предплечья (последние, в отличие от первых, входят в спинной мозг ниже места повреждения). Сначала операция была выполнена на левой руке, а спустя неделю аналогичное вмешательство было проведено на правой руке пожилого мужчины.В ходе операций хирурги проверяли работоспособность сшитых нервных пучков с помощью электростимуляции. В результате медикам удалось вернуть мужчине способность сгибать и разгибать пальцы рук.Спустя восемь месяцев после проведенных вмешательств пациент может двигать большим, указательным и средним пальцами. Он также способен самостоятельно принимать пищу. Кроме того, мужчина восстановил навык примитивного письма. В настоящее время он продолжать проходить реабилитацию.