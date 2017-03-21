Ген останавливает рак яичников

Обнаружен ген, который останавливает развитие рака яичников и который может проложить путь к развитию новых препаратов против этой смертельной болезни. Проанализировав почти 90% случаев опухолей яичников, исследователи британские ученые нашли, что ген, именуемый OPCML, не функционировал.«Это важный шаг вперед в понимании основного процесса природы развития рака яичников, и это добавляет одну важную часть мозаики непознанных явлений нашего организма, которая фактически ведет к этому процессу», сказал доктор Хани Габра, онколог в Эдинбурге, Шотландии.Он и его коллеги нашли, что гены выключены на ранних стадиях болезни, и не производят белки. «Но когда мы включаем эти гены снова, опухоли раковых клеток подавляются», говорит Габра. На основе полученных знаний может быть создан препарат, подражающий воздействию OPCML гена, что даст новые более эффективные методы лечения этой болезни.Рак яичников — одно из самых обычных раковых образований у женщинах. Он известен, как тихий убийца, потому что эта болезнь диагностируется уже как правило в последних стадиях, когда наступают метастазы. Поэтому смертность от этого вида рака очень высока. Ее характерные признаки — боль, тошнота, потеря веса и раздувание живота — могут быть легко спутаны с другими заболеваниями.Когда OPCML работает в нормальных клетках, те никогда не станут злокачественными, но когда происходят мутации и этот ген выключается, болезнь наступает. Теперь ученые разбираются, что это за ген и как он работает, и что заставляет его включаться.