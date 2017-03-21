Чтобы вернуть к жизни пациента из него будут выкачивать всю кровь

Хирурги-травматологи из штата Массачусетс в Бостоне испытывают на животных новый метод, который призван вырвать пациента из лап смерти в самый последний момент, поместив его в странное состояние, которое специалисты называют suspended animation – «отсроченным оживлением», т. е. временной приостановки жизнедеятельности с прекращением всех жизненных функций. В этой пограничной зоне врачи могут часами держать тело человека, зависшего между жизнью и смертью, и за это время провести необходимое хирургическое вмешательство.Для достижения состояния искусственного анабиоза из пациента будут полностью выкачивать кровь, тем самым выключая работу жизненно важных органов, в том числе сердца и мозга, а чтобы избежать гибели тканей от недостатка кислорода, больного будут искусственно охлаждать до -10°С. По завершении операции пациента будут «возвращать к жизни», закачивая ему собственную подогретую кровь и запуская сердце.Разработчики новой методики надеются, что она даст шанс на спасение жертвам автокатастроф, пациентам с тяжелыми огнестрельными и любыми другими ранениями и тем, кто перенес серьезную кровопотерю.