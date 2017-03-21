Чтобы вернуть к жизни пациента из него будут выкачивать всю кровь
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Для достижения состояния искусственного анабиоза из пациента будут полностью выкачивать кровь, тем самым выключая работу жизненно важных органов, в том числе сердца и мозга, а чтобы избежать гибели тканей от недостатка кислорода, больного будут искусственно охлаждать до -10°С. По завершении операции пациента будут «возвращать к жизни», закачивая ему собственную подогретую кровь и запуская сердце.
Разработчики новой методики надеются, что она даст шанс на спасение жертвам автокатастроф, пациентам с тяжелыми огнестрельными и любыми другими ранениями и тем, кто перенес серьезную кровопотерю.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
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