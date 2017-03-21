Эмбриональные стволовые клетки можно использовать для получения костных имплантатов

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Доктор Дарья Маролт из лаборатории Нью-Йоркского Фонда Стволовых Клеток наглядно продемонстрировала, что человеческие эмбриональные стволовые клетки можно использовать для получения костных имплантатов.

Это первый пример применения предшественников костных клеток, полученных из человеческих эмбриональных стволовых клеток. Ей и ее коллегам удалось вырастить достаточное количество материала, чтобы устранить костные дефекты размером в сантиметр.

Имплантирование материала в организм мышей прошло успешно - сосуды вросли, нормальная костная структура продолжала формироваться без признаков образования опухолей. Убедившись в перспективности технологии, доктор Маролт начала работу с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками.

В отличие от эмбриональных, эти клетки получаются из взрослых клеток. Они позволяют создать новые ткани, идеально подходящие человеку. Это поможет избежать отторжения и прочих осложнений.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2

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