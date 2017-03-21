Эмбриональные стволовые клетки можно использовать для получения костных имплантатов
http://www.neboley.com.ua - Добавил mechone в категорию Хирургия
Это первый пример применения предшественников костных клеток, полученных из человеческих эмбриональных стволовых клеток. Ей и ее коллегам удалось вырастить достаточное количество материала, чтобы устранить костные дефекты размером в сантиметр.
Имплантирование материала в организм мышей прошло успешно - сосуды вросли, нормальная костная структура продолжала формироваться без признаков образования опухолей. Убедившись в перспективности технологии, доктор Маролт начала работу с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками.
В отличие от эмбриональных, эти клетки получаются из взрослых клеток. Они позволяют создать новые ткани, идеально подходящие человеку. Это поможет избежать отторжения и прочих осложнений.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий