Ученые обнаружили источник боли при диабетической нейропатии

Ученые из Йельского университета вплотную приблизились к пониманию природы болей при диабетической нейропатии. Согласно сегодняшней статистике, порядка 50% диабетиков во всем мире страдает от данного вида болей, достаточно сложных и все еще необъяснимых для медицины спутников заболевания.В Журнале Неврологии специалисты подробно описали, как изменения в структуре так называемых дендритных шипиков - микроскопических выступов на нервных окончаниях ассоциировались с болями при диабетической нейропатии у лабораторных крыс.“Откуда берется нейропатическая боль - для нас это по-прежнему не ясно. Однако с ростом числа диабетиков во всем мире, мы получаем огромный неудовлетворенный спрос на медицинскую помощь, что заставляет нас продолжать проводить научные изыскания в данном направлении. Мы установили, что видимо посредством каких-то биологических механизмов диабет может изменять в человеке, саму структуру ощущения боли – то есть перестраивать нервные окончания. В результате они посылают сигналы в мозг, даже в том случае, если раздражители отсутствуют и самой боли в ее стандартном человеческом понимании нет. Нейропатическая боль большинством ученых признается пожизненным состоянием, хотя в данном случае есть и противоположные мнения, и даже практические примеры того, как она проходила. На основе новых знаний, мы уже очень скоро планируем разработать методику лечения, которая позволила бы людям забыть об этих мучениях” – отмечает Стивен Ваксман (Stephen G. Waxman).В тоже время многие вопросы по нейропатической боли до сих пор остаются неразрешенными – в частности почему она может проявляться у одних людей и не проявляться у других. Ученые уже опробовали препарат, который препятствует изменению структуры дендритных шипиков, в результате чего нейрологические боли у мышей были несколько слабее. В скором времени ученые планируют организовать схожее исследование на людях.