Сколько привыкают к сигаретам
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При курении от никотина не умирают, поскольку доза, получаемая курильщиком слишком для этого мала. Многочисленные смертельные болезни вызывают другие более вредные вещества: их в дыме около четырех тысяч. Никотин заставляет человека курить. Некоторые эксперты в области зависимости считают табак наиболее сильным вызывающим зависимость наркотиком, который находится в одной группе с героином и кокаином.
Психическое и физическое состояние курильщика, а также ситуация, в которой происходит курение, могут вызывать ощущения, как расслабленности, так и бодрости. В стрессовых ситуациях сигарета действует успокаивающе, а в ситуации расслабленности как стимулятор. Как только организм привыкнет к определенному уровню никотина в крови, он будет стремиться поддерживать его, и человек вновь потянется к сигарете.
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