Сколько привыкают к сигаретам

Исследования, проведенные в Массачусетском и Гарвардском университетах США, показали, что можно стать зависимым от сигарет уже после частого курения в течение нескольких дней. Типичные симптомы никотинового голода: сдавливание груди и нервозность, появляются часто уже в течение недели после первой затяжки.При курении от никотина не умирают, поскольку доза, получаемая курильщиком слишком для этого мала. Многочисленные смертельные болезни вызывают другие более вредные вещества: их в дыме около четырех тысяч. Никотин заставляет человека курить. Некоторые эксперты в области зависимости считают табак наиболее сильным вызывающим зависимость наркотиком, который находится в одной группе с героином и кокаином.Психическое и физическое состояние курильщика, а также ситуация, в которой происходит курение, могут вызывать ощущения, как расслабленности, так и бодрости. В стрессовых ситуациях сигарета действует успокаивающе, а в ситуации расслабленности как стимулятор. Как только организм привыкнет к определенному уровню никотина в крови, он будет стремиться поддерживать его, и человек вновь потянется к сигарете.